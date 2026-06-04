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Завод робототехники концерна "Калашников" может появиться в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2026
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13:22 04.06.2026
Завод робототехники концерна "Калашников" может появиться в Подмосковье

На ПМЭФ обсудили возможность открытия завода робототехники в Подмосковье

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с гендиректором АО "Концерн "Калашников" Аланом Лушниковым и управляющим партнером ООО "Семаргл" Сергеем Терентьевым
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с гендиректором АО Концерн Калашников Аланом Лушниковым и управляющим партнером ООО Семаргл Сергеем Терентьевым - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с гендиректором АО "Концерн "Калашников" Аланом Лушниковым и управляющим партнером ООО "Семаргл" Сергеем Терентьевым
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился на ПМЭФ с гендиректором "Калашникова" Аланом Лушниковым и управляющим партнером компании "Семаргл" Сергеем Терентьевым, где обсудил возможность запуска в регионе производства высокотехнологичной робототехники, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Роботизация — давно неотъемлемая часть производств, логистики и других сфер. Она позволяет работать быстрее, эффективнее, снимает с людей тяжелый рутинный труд. Запрос на это высокий, в Подмосковье открывается все больше предприятий, где процессы автоматизированы", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
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Он добавил, что задача властей — максимально поддерживать такие проекты. Поэтому инициатива концерна "Калашников" и компании "Семаргл" вызывает большой интерес. Это важный шаг к созданию собственных современных решений, которые уже сегодня нужны экономике.
На встрече подчеркнули, что создание современного робототехнического производства сулит большой рыночный потенциал. К тому же в Подмосковье много крупных складов и логистических центров. Им прежде всего и нужны современные "умные" системы, а именно автоматизированные склады и роботы-погрузчики. Они помогают быстрее обрабатывать грузы и заменяют ручной труд.
В пресс-службе напомнили, что ранее "Калашников" уже открыл в Санкт-Петербурге завод компании "Семаргл". Он выпускает автоматизированные системы хранения, транспортные системы и промышленных роботов. Теперь компания планирует создать еще одну площадку в Московской области. Это позволит региону получить новые рабочие места в сфере высоких технологий, а производителю — быть ближе к своим основным заказчикам.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПМЭФ
 
 
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