Завод робототехники концерна "Калашников" может появиться в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился на ПМЭФ с гендиректором "Калашникова" Аланом Лушниковым и управляющим партнером компании "Семаргл" Сергеем Терентьевым, где обсудил возможность запуска в регионе производства высокотехнологичной робототехники, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Роботизация — давно неотъемлемая часть производств, логистики и других сфер. Она позволяет работать быстрее, эффективнее, снимает с людей тяжелый рутинный труд. Запрос на это высокий, в Подмосковье открывается все больше предприятий, где процессы автоматизированы", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что задача властей — максимально поддерживать такие проекты. Поэтому инициатива концерна "Калашников" и компании "Семаргл" вызывает большой интерес. Это важный шаг к созданию собственных современных решений, которые уже сегодня нужны экономике.

На встрече подчеркнули, что создание современного робототехнического производства сулит большой рыночный потенциал. К тому же в Подмосковье много крупных складов и логистических центров. Им прежде всего и нужны современные "умные" системы, а именно автоматизированные склады и роботы-погрузчики. Они помогают быстрее обрабатывать грузы и заменяют ручной труд.