Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям.
- Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Стецковка и Пески-Радьковские в Харьковской области, Лозовое и Щурово в Донецкой Народной Республике.
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