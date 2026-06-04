Запорожская АЭС после атаки ВСУ работает штатно, заявила директор станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС работает штатно после атаки на расположенную поблизости ТЭС.
- Нарушений пределов безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на расположенную поблизости ТЭС работает штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
МАГАТЭ сообщило в четверг, что получило информацию об атаке на Запорожскую ТЭС, связанную с электроснабжением Запорожской АЭС.
"На данный момент Запорожская АЭС работает штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет", - сказала Яшина.