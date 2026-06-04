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Запорожская АЭС после атаки ВСУ работает штатно, заявила директор станции - РИА Новости, 04.06.2026
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12:16 04.06.2026
Запорожская АЭС после атаки ВСУ работает штатно, заявила директор станции

Яшина: ЗАЭС после атаки ВСУ на ТЭС работает штатно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС работает штатно после атаки на расположенную поблизости ТЭС.
  • Нарушений пределов безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на расположенную поблизости ТЭС работает штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
МАГАТЭ сообщило в четверг, что получило информацию об атаке на Запорожскую ТЭС, связанную с электроснабжением Запорожской АЭС.
"На данный момент Запорожская АЭС работает штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет", - сказала Яшина.
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