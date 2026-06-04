В Подмосковье при взрыве газового баллона погиб человек

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в результате взрыва газового баллона в подмосковном Пушкино, сообщили в главке СК РФ по Московской области.

"В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате хлопка газового баллона", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".

Отмечается, что взрыв произошел в одной из пожарных частей, также пострадал и госпитализирован ее сотрудник. По предварительной информации, при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга, произошел его взрыв.