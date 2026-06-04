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В Подмосковье при взрыве газового баллона погиб человек - РИА Новости, 04.06.2026
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22:25 04.06.2026 (обновлено: 22:33 04.06.2026)
В Подмосковье при взрыве газового баллона погиб человек

СК: один человек погиб после взрыва газового баллона в подмосковном Пушкино

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Пушкино в одной из пожарных частей произошел взрыв газового баллона, погиб мужчина, также пострадал и был госпитализирован сотрудник пожарной части.
  • По факту гибели человека в результате взрыва возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты выехали на место происшествия, Пушкинская городская прокуратура контролирует расследование.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в результате взрыва газового баллона в подмосковном Пушкино, сообщили в главке СК РФ по Московской области.
«

Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате хлопка газового баллона", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".

Отмечается, что взрыв произошел в одной из пожарных частей, также пострадал и госпитализирован ее сотрудник. По предварительной информации, при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга, произошел его взрыв.
В главке добавили, что следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Пушкинская городская прокуратура контролирует расследование обстоятельств произошедшего.
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ПушкиноРоссия
 
 
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