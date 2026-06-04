В Подмосковье при взрыве газового баллона погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Пушкино в одной из пожарных частей произошел взрыв газового баллона, погиб мужчина, также пострадал и был госпитализирован сотрудник пожарной части.
- По факту гибели человека в результате взрыва возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты выехали на место происшествия, Пушкинская городская прокуратура контролирует расследование.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в результате взрыва газового баллона в подмосковном Пушкино, сообщили в главке СК РФ по Московской области.
Отмечается, что взрыв произошел в одной из пожарных частей, также пострадал и госпитализирован ее сотрудник. По предварительной информации, при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга, произошел его взрыв.
В главке добавили, что следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Пушкинская городская прокуратура контролирует расследование обстоятельств произошедшего.