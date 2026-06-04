В Белгородской области дрон ВСУ ранил мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа сдетонировал FPV-дрон ВСУ.
- Пострадавший мирный житель с минно-взрывной травмой и ранением грудной клетки доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Мужчина получили травмы в результате взрыва дрона ВСУ на территории предприятия в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнули в оперштабе.