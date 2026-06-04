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В Белгородской области дрон ВСУ ранил мужчину - РИА Новости, 04.06.2026
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11:56 04.06.2026
В Белгородской области дрон ВСУ ранил мужчину

Оперштаб Белгорода: в Шебекинском округе из-за взрыва дрона ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа сдетонировал FPV-дрон ВСУ.
  • Пострадавший мирный житель с минно-взрывной травмой и ранением грудной клетки доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Мужчина получили травмы в результате взрыва дрона ВСУ на территории предприятия в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"FPV-дрон ВСУ сдетонировал на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадал мирный житель. Мужчину, получившего минно-взрывную травму и ранение грудной клетки, доставили в Шебекинскую центральную районную больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнули в оперштабе.
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