В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг утром в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв.
- О взрыве сообщил украинский телеканал «Общественное».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг утром в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье прозвучали звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года сообщил, что российские войска освободили 74% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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