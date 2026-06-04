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В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 04.06.2026
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07:57 04.06.2026
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг утром в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв.
  • О взрыве сообщил украинский телеканал «Общественное».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг утром в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Запорожье прозвучали звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года сообщил, что российские войска освободили 74% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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