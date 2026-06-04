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Аудиосообщения от коллеги вместо текстовых могут говорить о его выгорании - РИА Новости, 04.06.2026
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13:34 04.06.2026
Аудиосообщения от коллеги вместо текстовых могут говорить о его выгорании

Исследование: частые голосовые сообщения сотрудника говорят о его выгорании

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsДевушка отправляет голосовое сообщение
Девушка отправляет голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Девушка отправляет голосовое сообщение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исследование компании «Стахановец» показало, что сотрудники, которые часто переходят с текста на голосовые сообщения, как правило, находятся в состоянии предвыгорания или эмоционального истощения.
  • Около 30 % сотрудников активно отправляют голосовые сообщения, считая это быстрее и удобнее, в то время как около 60 % предпочитают текст.
  • В компаниях, где внедрили корпоративный этикет с запретом голосовых сообщений в общих чатах, время на обработку сообщений снизилось в среднем на 18 %.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники, которые часто переходят с текста на голосовые сообщения, создавая тем самым дисбаланс в коммуникации, как правило, находятся в состоянии предвыгорания или эмоционального истощения , показало исследование компании "Стахановец".
"Аналитики заметили корреляцию: сотрудники, которые резко переходят с текста на голосовые, часто находятся в состоянии повышенной нагрузки или эмоционального истощения. Текст экономит время тому, кто слушает. Голосовое - тому, кто говорит. Голосовые сообщения создают системный дисбаланс: отправитель экономит свое время за счет времени получателя", - говорится в материале "Газеты.Ru".
Исследование показало, что около 30% сотрудников активно отправляют голосовые, считая это быстрее и удобнее. Около 60% предпочитают текст, потому что его можно быстро пробежать глазами и легко найти в истории. В компаниях, где внедрили корпоративный этикет с запретом голосовых в общих чатах, время на обработку сообщений снизилось в среднем на 18%, добавили эксперты.
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