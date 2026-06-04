Аудиосообщения от коллеги вместо текстовых могут говорить о его выгорании

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники, которые часто переходят с текста на голосовые сообщения, создавая тем самым дисбаланс в коммуникации, как правило, находятся в состоянии предвыгорания или эмоционального истощения , показало исследование компании "Стахановец".

Исследование показало, что около 30% сотрудников активно отправляют голосовые, считая это быстрее и удобнее. Около 60% предпочитают текст, потому что его можно быстро пробежать глазами и легко найти в истории. В компаниях, где внедрили корпоративный этикет с запретом голосовых в общих чатах, время на обработку сообщений снизилось в среднем на 18%, добавили эксперты.