Аудиосообщения от коллеги вместо текстовых могут говорить о его выгорании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исследование компании «Стахановец» показало, что сотрудники, которые часто переходят с текста на голосовые сообщения, как правило, находятся в состоянии предвыгорания или эмоционального истощения.
- Около 30 % сотрудников активно отправляют голосовые сообщения, считая это быстрее и удобнее, в то время как около 60 % предпочитают текст.
- В компаниях, где внедрили корпоративный этикет с запретом голосовых сообщений в общих чатах, время на обработку сообщений снизилось в среднем на 18 %.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники, которые часто переходят с текста на голосовые сообщения, создавая тем самым дисбаланс в коммуникации, как правило, находятся в состоянии предвыгорания или эмоционального истощения , показало исследование компании "Стахановец".
"Аналитики заметили корреляцию: сотрудники, которые резко переходят с текста на голосовые, часто находятся в состоянии повышенной нагрузки или эмоционального истощения. Текст экономит время тому, кто слушает. Голосовое - тому, кто говорит. Голосовые сообщения создают системный дисбаланс: отправитель экономит свое время за счет времени получателя", - говорится в материале "Газеты.Ru".
Исследование показало, что около 30% сотрудников активно отправляют голосовые, считая это быстрее и удобнее. Около 60% предпочитают текст, потому что его можно быстро пробежать глазами и легко найти в истории. В компаниях, где внедрили корпоративный этикет с запретом голосовых в общих чатах, время на обработку сообщений снизилось в среднем на 18%, добавили эксперты.