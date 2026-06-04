Психиатр рассказал, как распознать у коллеги симптомы выгорания

Краткий пересказ от РИА ИИ Спад работоспособности и резкие перепады настроения у коллеги могут быть признаками профессионального выгорания.

Если раньше активный и коммуникабельный сотрудник начинает ограничивать общение с коллегами или плохо исполняет свои рабочие обязанности, это может быть симптомом выгорания.

Врач рекомендует спокойно поговорить с сотрудником и порекомендовать обратиться к специалисту.

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Спад работоспособности и резкие перепады настроения у коллеги могут говорить о выгорании, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент и заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

"Допустим, начинаются перепады настроения у человека, который работает давно и всегда успешно. Тут, конечно, не исключено проявление профессионального выгорания... Коллега вдруг становится либо агрессивным, раздражительным, либо, наоборот, апатичным – это может говорить о депрессии, стрессе или каком-то другом нарушении", - сказал врач.

По словам психиатра, выгоревшего сотрудника может вывести из себя любая мелочь - например, неправильная цифра или неверное заполнение документов - особенно если он находится в постоянном напряжении на суперответственной работе.

Он отметил, что, если работник раньше был активным и коммуникабельным, а теперь резко ограничивает общение с коллегами, за ним лучше понаблюдать, потому что это может быть симптомом. Также стоит обратить внимание, если ответственный работоспособный сотрудник вдруг начал плохо исполнять свои рабочие обязанности.