Рейтинг@Mail.ru
Психиатр рассказал, как распознать у коллеги симптомы выгорания - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 04.06.2026 (обновлено: 11:31 04.06.2026)
Психиатр рассказал, как распознать у коллеги симптомы выгорания

РИА Новости: спад работоспособности может говорить о выгорании коллеги

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудница в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спад работоспособности и резкие перепады настроения у коллеги могут быть признаками профессионального выгорания.
  • Если раньше активный и коммуникабельный сотрудник начинает ограничивать общение с коллегами или плохо исполняет свои рабочие обязанности, это может быть симптомом выгорания.
  • Врач рекомендует спокойно поговорить с сотрудником и порекомендовать обратиться к специалисту.
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Спад работоспособности и резкие перепады настроения у коллеги могут говорить о выгорании, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент и заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Допустим, начинаются перепады настроения у человека, который работает давно и всегда успешно. Тут, конечно, не исключено проявление профессионального выгорания... Коллега вдруг становится либо агрессивным, раздражительным, либо, наоборот, апатичным – это может говорить о депрессии, стрессе или каком-то другом нарушении", - сказал врач.
Студенты - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Психиатр назвал признак выгорания у студентов и школьников
1 июня, 19:40
По словам психиатра, выгоревшего сотрудника может вывести из себя любая мелочь - например, неправильная цифра или неверное заполнение документов - особенно если он находится в постоянном напряжении на суперответственной работе.
Он отметил, что, если работник раньше был активным и коммуникабельным, а теперь резко ограничивает общение с коллегами, за ним лучше понаблюдать, потому что это может быть симптомом. Также стоит обратить внимание, если ответственный работоспособный сотрудник вдруг начал плохо исполнять свои рабочие обязанности.
"Тут главное - не навредить, попытаться спокойно без нравоучений переговорить, может, даже за пределами работы, и порекомендовать обратиться к специалисту", - добавил Сергиевич.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Психотерапевт рассказал, как отличить выгорание от усталости
25 мая, 02:43
 
ОбществоДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала