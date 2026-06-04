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ВТБ выделил застройщикам в воссоединенных регионах 16 млрд рублей - РИА Новости, 04.06.2026
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Твой бизнес
 
13:04 04.06.2026 (обновлено: 16:49 04.06.2026)
ВТБ выделил застройщикам в воссоединенных регионах 16 млрд рублей

ВТБ заключил соглашения с застройщиками в воссоединенных регионах на 16 млрд руб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ с начала года заключил соглашения на 16 миллиардов рублей с компаниями малого и среднего бизнеса (МСБ) в сфере жилищного строительства в воссоединенных регионах, сообщил на ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Он уточнил, что совокупный объем согласованных лимитов застройщикам, которые реализуют проекты в регионе, на конец марта составил 67,8 миллиарда рублей.
Стенд ВТБ на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ВТБ запустил новые решения для эквайринга
Вчера, 10:20
Как отметили в пресс-службе банка, ВТБ одним из первых начал работу на территории воссоединенных регионов. На начало мая число клиентов ВТБ – представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – выросло на 11%. Примерно половина из них приходится на ДНР. Параллельно растет эквайринговая сеть и популярность безналичных операций, а эквайринговый оборот за I квартал составил 2,4 миллиарда рублей. Кредитный портфель МСБ по итогам апреля вырос более чем на 65%. Офисная сеть ВТБ выросла с шести отделений в 2025 году до 27 на сегодняшний день.
"Повышение финансовой доступности в воссоединенных регионах – это не только бизнес-задача, но и социальная ответственность банка. Мы видим, как растет деловая активность, как бизнес открывает счета, развивается и реализует инвестиционные проекты. Наша задача сделать так, чтобы экономика в этих регионах развивалась в одном ритме со всей страной, и мы последовательно работаем над этим", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с застройщиком ДНР
3 июня, 13:42
 
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