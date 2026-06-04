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ВТБ расширяет льготное кредитование МСБ в воссоединенных регионах - РИА Новости, 04.06.2026
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Твой бизнес
 
13:04 04.06.2026
ВТБ расширяет льготное кредитование МСБ в воссоединенных регионах

Бортников: ВТБ расширяет льготное кредитование МСБ в воссоединенных регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников
Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С июня ВТБ присоединится к госпрограмме по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ), которая направлена на поддержку и развитие предпринимательства и восстановление деловой активности в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонская областях, сообщил на ПМЭФ зампрезидента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Он уточнил, что банк за время работы на территории воссоединенных регионов предоставил МСБ более 28 миллиардов рублей финансирования.
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"ВТБ последовательно наращивает поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в воссоединенных регионах, расширяет спектр государственных и собственных программ финансирования. По итогам 2025 года мы заключили соглашения с предпринимателями на 78 миллиардов рублей, благодаря чему сегодня активно строится жилье, развиваются сферы связи, торговли, промышленности и добычи природных ресурсов", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.
Он добавил, что участие ВТБ в программе №888, ориентированной преимущественно на малый бизнес, позволит предпринимателям стабилизировать операционную деятельность, инвестировать в развитие и расширить число рабочих мест.
В рамках программы предприниматели из воссоединенных субъектов РФ могут получить финансирование в объеме до 50 миллионов рублей сроком до трех лет. Средства можно направлять на любые цели, связанные с ведением бизнеса. Льготная ставка по кредиту будет фиксированной и составит до 10% годовых, при обязательном поручительстве Корпорации МСП. Программа 888 – это еще один инструмент, реализованный в дополнение к общероссийским мерам поддержки среднего и малого бизнеса, в которых ВТБ также принимает активное участие.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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