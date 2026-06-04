ВТБ расширяет льготное кредитование МСБ в воссоединенных регионах

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С июня ВТБ присоединится к госпрограмме по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ), которая направлена на поддержку и развитие предпринимательства и восстановление деловой активности в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонская областях, сообщил на ПМЭФ зампрезидента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Он уточнил, что банк за время работы на территории воссоединенных регионов предоставил МСБ более 28 миллиардов рублей финансирования.

"ВТБ последовательно наращивает поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в воссоединенных регионах, расширяет спектр государственных и собственных программ финансирования. По итогам 2025 года мы заключили соглашения с предпринимателями на 78 миллиардов рублей, благодаря чему сегодня активно строится жилье, развиваются сферы связи, торговли, промышленности и добычи природных ресурсов", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.

Он добавил, что участие ВТБ в программе №888, ориентированной преимущественно на малый бизнес, позволит предпринимателям стабилизировать операционную деятельность, инвестировать в развитие и расширить число рабочих мест.

В рамках программы предприниматели из воссоединенных субъектов РФ могут получить финансирование в объеме до 50 миллионов рублей сроком до трех лет. Средства можно направлять на любые цели, связанные с ведением бизнеса. Льготная ставка по кредиту будет фиксированной и составит до 10% годовых, при обязательном поручительстве Корпорации МСП. Программа 888 – это еще один инструмент, реализованный в дополнение к общероссийским мерам поддержки среднего и малого бизнеса, в которых ВТБ также принимает активное участие.