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ВТБ запустил новые решения для эквайринга - РИА Новости, 04.06.2026
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Твой бизнес
 
10:20 04.06.2026
ВТБ запустил новые решения для эквайринга

ВТБ запустил новые решения для эквайринга для среднего и малого бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд ВТБ на ПМЭФ-2026
Стенд ВТБ на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стенд ВТБ на ПМЭФ-2026
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса новую модель POS-терминала и собственное платежное программное обеспечение, сообщила на ПМЭФ-2026 старший вице-президент — руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития банка Юлия Копытова.
Программное обеспечение прошло сертификацию по требованиям Банка России и НСПК. Новое решение ускоряет внедрение новых технологий и позволяет полностью контролировать безопасность платежей. При этом клиенты могут гибко и оперативно настраивать обслуживание под разные сферы торговли и услуг.
"Платежный рынок — один из самых требовательных и инновационных. Мы стремимся обеспечить наших клиентов современными решениями, которые сочетают актуальные способы оплаты, надежность и возможность адаптации под специфику любого бизнеса, чтобы дать ему стабильный, защищенный и гибкий инструмент приема платежей", — цитирует Копытову пресс-служба ВТБ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
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