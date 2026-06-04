ВТБ запустил новые решения для эквайринга

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса новую модель POS-терминала и собственное платежное программное обеспечение, сообщила на ПМЭФ-2026 старший вице-президент — руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития банка Юлия Копытова.

Программное обеспечение прошло сертификацию по требованиям Банка России и НСПК. Новое решение ускоряет внедрение новых технологий и позволяет полностью контролировать безопасность платежей. При этом клиенты могут гибко и оперативно настраивать обслуживание под разные сферы торговли и услуг.

"Платежный рынок — один из самых требовательных и инновационных. Мы стремимся обеспечить наших клиентов современными решениями, которые сочетают актуальные способы оплаты, надежность и возможность адаптации под специфику любого бизнеса, чтобы дать ему стабильный, защищенный и гибкий инструмент приема платежей", — цитирует Копытову пресс-служба ВТБ.