ЗАЭС работает штатно после атаки ВСУ

Запорожская АЭС после атаки ВСУ на тепловую электростанцию работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции в своем

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в пределах естественных значений", - говорится в сообщении ЗАЭС.