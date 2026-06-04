ЗАЭС работает штатно после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС работает в штатном режиме после атаки ВСУ.
- Радиационный фон на площадке и прилегающей территории остается в пределах естественных значений.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на тепловую электростанцию работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в пределах естественных значений", - говорится в сообщении ЗАЭС.