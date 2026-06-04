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ЗАЭС работает штатно после атаки ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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18:45 04.06.2026 (обновлено: 18:56 04.06.2026)
ЗАЭС работает штатно после атаки ВСУ

ЗАЭС работает штатно после атаки ВСУ, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС работает в штатном режиме после атаки ВСУ.
  • Радиационный фон на площадке и прилегающей территории остается в пределах естественных значений.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на тепловую электростанцию работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в пределах естественных значений", - говорится в сообщении ЗАЭС.
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