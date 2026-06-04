Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полянский заявил, что Киевский режим сознательно ведет войну при помощи дронов против гражданских объектов.
- Он указал на дистанционное минирование трассы "Новороссия" и атаки на медиков и спасателей.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим сознательно ведёт войну при помощи дронов против гражданских объектов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он указал, что осуществляется дистанционное минирование федеральной трассы "Новороссия", блокируется снабжение мирного населения.
В опубликованном на официальном сайте МИД РФ сообщении говорится о том, что в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА.
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