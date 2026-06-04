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Полянский обвинил Киев в сознательных ударах по гражданским объектов - РИА Новости, 04.06.2026
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18:15 04.06.2026
Полянский обвинил Киев в сознательных ударах по гражданским объектов

Полянский обвинил Киев в сознательных ударах дронов по гражданским объектов

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полянский заявил, что Киевский режим сознательно ведет войну при помощи дронов против гражданских объектов.
  • Он указал на дистанционное минирование трассы "Новороссия" и атаки на медиков и спасателей.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим сознательно ведёт войну при помощи дронов против гражданских объектов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Киевские боевики сознательно эскалируют дроновую войну против гражданской инфраструктуры", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Он указал, что осуществляется дистанционное минирование федеральной трассы "Новороссия", блокируется снабжение мирного населения.
"Целенаправленно охотятся за медиками и спасателями: трое сотрудников скорой помощи пострадали в Горловке при атаке на машину с красным крестом, девять сотрудников МЧС ранены в ДНР. Двое сотрудников МЧС погибли при атаке беспилотников ВСУ в Смоленской области", - напомнил Полянский.
В опубликованном на официальном сайте МИД РФ сообщении говорится о том, что в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА.
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