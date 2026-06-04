Лантратова рассказала, что обсудит с международными правозащитниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Лантратова планирует пообщаться с рядом международных правозащитных структур.

Она подчеркнула, что атаки ВСУ на гражданские объекты становятся системными и являются террористическими.

Первая встреча запланирована с Международным Комитетом Красного Креста.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что планирует лично пообщаться с рядом международных правозащитных структур, чтобы обсудить преступления ВСУ против мирных граждан.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что террористические атаки ВСУ на гражданские объекты становятся системными: трагедия в Старобельске, Геническе, атака по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР и по поезду в Крыму. Эти примеры, по словам Лантратовой, доказывают, что Киев сознательно выбрал для себя тактику запугивания мирного населения.

"Террористическая тактика по своей сути. Она бесчеловечна по своему исполнению... Я планирую целый ряд разговоров с международными правозащитными структурами. Это стоит у меня в плане. Конечно, я буду со всеми говорить. Сейчас мы точно знаем, что первая встреча у меня будет с Международным Комитетом Красного Креста", - сказала Лантратова.