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Лантратова рассказала, что обсудит с международными правозащитниками - РИА Новости, 04.06.2026
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15:18 04.06.2026 (обновлено: 15:23 04.06.2026)
Лантратова рассказала, что обсудит с международными правозащитниками

Лантратова обсудит с международными правозащитниками удары ВСУ по мирным людям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова планирует пообщаться с рядом международных правозащитных структур.
  • Она подчеркнула, что атаки ВСУ на гражданские объекты становятся системными и являются террористическими.
  • Первая встреча запланирована с Международным Комитетом Красного Креста.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что планирует лично пообщаться с рядом международных правозащитных структур, чтобы обсудить преступления ВСУ против мирных граждан.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что террористические атаки ВСУ на гражданские объекты становятся системными: трагедия в Старобельске, Геническе, атака по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР и по поезду в Крыму. Эти примеры, по словам Лантратовой, доказывают, что Киев сознательно выбрал для себя тактику запугивания мирного населения.
"Террористическая тактика по своей сути. Она бесчеловечна по своему исполнению... Я планирую целый ряд разговоров с международными правозащитными структурами. Это стоит у меня в плане. Конечно, я буду со всеми говорить. Сейчас мы точно знаем, что первая встреча у меня будет с Международным Комитетом Красного Креста", - сказала Лантратова.
Ранее омбудсмен сообщала, что планирует встретиться с Международным Комитетом Красного Креста, чтобы обсудить террористические атаки ВСУ на гражданские объекты.
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