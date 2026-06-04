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Главком ВСУ выступил с тяжелым признанием о России - РИА Новости, 04.06.2026
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11:31 04.06.2026
Главком ВСУ выступил с тяжелым признанием о России

Главком ВСУ Сырский пожаловался, что Россия повышает количество и качество БПЛА

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на улучшение количества и качества российских беспилотников.
  • По его словам, Россия постоянно меняет тактику применения БПЛА, что ставит перед ВСУ новые вызовы.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на улучшение количества и качества российских беспилотников.
«
"Россия постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. <…> Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции", — написал он в Telegram-канале.
Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в мае заявлял, что украинским системам противовоздушной обороны все сложнее справляться с российскими беспилотниками.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. Он подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.
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