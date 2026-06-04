Две женщины пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, сообщили в оперштабе региона.

"В селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль — транспорт получил повреждения. В районе села Белянка от детонации FPV-дрона повреждена "Газель". В селе Вознесеновка в результате удара дрона посечен осколками припаркованный грузовой автомобиль", - добавили в оперштабе.