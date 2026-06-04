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Две женщины пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2026
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10:59 04.06.2026 (обновлено: 11:06 04.06.2026)
Две женщины пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области

Две женщины пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Шебекинском округе

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по служебному микроавтобусу.
  • Пострадали две женщины, они самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу.
  • БПЛА также атаковали автомобили в других районах, есть повреждения.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, сообщили в оперштабе региона.
"Шебекинский округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Пострадали две мирные жительницы. В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что после оказания помощи пострадавшие переведены в медицинские учреждения Белгорода.
"В селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль — транспорт получил повреждения. В районе села Белянка от детонации FPV-дрона повреждена "Газель". В селе Вознесеновка в результате удара дрона посечен осколками припаркованный грузовой автомобиль", - добавили в оперштабе.
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