Две женщины пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по служебному микроавтобусу.
- Пострадали две женщины, они самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу.
- БПЛА также атаковали автомобили в других районах, есть повреждения.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, сообщили в оперштабе региона.
"Шебекинский округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Пострадали две мирные жительницы. В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что после оказания помощи пострадавшие переведены в медицинские учреждения Белгорода.
"В селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль — транспорт получил повреждения. В районе села Белянка от детонации FPV-дрона повреждена "Газель". В селе Вознесеновка в результате удара дрона посечен осколками припаркованный грузовой автомобиль", - добавили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18