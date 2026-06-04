Над Курской областью сбили почти 140 беспилотников за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки ВСУ 190 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
- Было сбито 139 украинских беспилотников различного типа.
- В результате атак есть пострадавшие, все раненые госпитализированы, погибших нет.
КУРСК, 4 июн - РИА Новости. ВСУ 190 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 139 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 3 июня до 09.00 4 июня сбито 139 вражеских беспилотников различного типа. Сто девяносто раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что беспилотники 18 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района пострадал мужчина. Три автомобиля повреждены. В поселке Хомутовка поврежден фасад дома, выбиты стекла. В городе Рыльске вблизи заправки ранен мужчина. В автомобиле поврежден кузов, остекление. Повреждена заправочная колонка", - сообщил Хинштейн.
Кроме того, в поселке Глушково Глушковского района пострадал мужчина. По словам Хинштейна, все раненые госпитализированы, врачи оказали им всю необходимую помощь.
"В деревне Викторовка Рыльского района повреждено остекление, крыша дома. В деревне Сухая... повреждена крыша дома. В селе Ивановское повреждены крыша дома, остекление. В слободе Белой повреждено остекление и кузов автомобиля. В селе Белица огнем уничтожены три домовладения. В селе Песчаное повреждены хозпостройки", - отметил он.
Уточняется, что погибших нет.
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