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Командир ВСУ отдал приказ убивать мирных жителей в Доброполье - РИА Новости, 04.06.2026
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Командир ВСУ отдал приказ убивать мирных жителей в Доброполье

РИА Новости: командир ВСУ отдал приказ убивать мирных жителей в Доброполье

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный этнический суданец Даниель Жарков сообщил, что украинский командир с позывным «Барт» отдал приказ военнослужащим в селе Доброполье не подпускать к себе никого из гражданских и «обнулять» всех.
  • Командир, молодой младший лейтенант Андрей, лично дал указание уничтожать всех, в том числе гражданских.
  • Жарков ответил, что сам он не смог бы выстрелить в гражданского.
КУРСК, 4 июн — РИА Новости. Украинский командир с позывным "Барт" отдал приказ военнослужащим в селе Доброполье не подпускать к себе никого из гражданских и "обнулять" всех, включая мирных жителей, сообщил РИА Новости пленный этнический суданец Даниель Жарков.
По словам Жаркова, его группу полностью экипировали гранатами, патронами и радиостанциями, поставив его старшим. Командир, молодой младший лейтенант Андрей, лично дал указание не подпускать никого и уничтожать всех, в том числе гражданских.
"Отправили в село Доброполье, там уже полностью докомплектовали гранатами, патронами, дали радиостанции. Сказали, что ты там будешь старший в группе... Дали указания никого к себе не подпускать, ни гражданских, никого, всех обнулять", — сообщил пленный.
На вопрос, смог бы он сам выстрелить в гражданского, Жарков ответил отрицательно, отметив, что видел многих мирных жителей. Командир, отдавший приказ, был молодым младшим лейтенантом по имени Андрей с позывным "Барт".
Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
* Запрещенная в России террористическая организация
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