Врачи рассказали о состоянии ребенка, на которого напала собака в Дмитрове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На девятилетнего мальчика в Дмитровском муниципальном округе напала собака, сорвавшаяся с поводка, он получил укусы за шею, ухо и плечо.
- Ребенок госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести, получает необходимую медицинскую помощь.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ребенок, пострадавший от нападения собаки в подмосковном Дмитрове, госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"Ребенок, пострадавший в Дмитрове, госпитализирован в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.