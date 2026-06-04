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Врачи рассказали о состоянии ребенка, на которого напала собака в Дмитрове - РИА Новости, 04.06.2026
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16:50 04.06.2026
Врачи рассказали о состоянии ребенка, на которого напала собака в Дмитрове

Ребенок, на которого напала собака в Подмосковье, в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На девятилетнего мальчика в Дмитровском муниципальном округе напала собака, сорвавшаяся с поводка, он получил укусы за шею, ухо и плечо.
  • Ребенок госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести, получает необходимую медицинскую помощь.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ребенок, пострадавший от нападения собаки в подмосковном Дмитрове, госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в четверг подмосковный главк СК России сообщил, что 3 июня вблизи частного дома в Дмитровском муниципальном округе на девятилетнего мальчика напала сорвавшаяся с поводка собака без намордника и укусила его за шею, ухо и плечо. Возбуждено уголовное дело.
"Ребенок, пострадавший в Дмитрове, госпитализирован в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияДмитровМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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