В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на российских курортах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания.
- Температура воды в Анапе — +18, в Геленджике — +17, в районе Калининграда — +16, в Сочи — +15, в районе Ялты-Алушты — +12 градусов.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Вода на курортах сейчас доступна для купания только закаленным людям. В Анапе - плюс 18, в Геленджике - плюс 17, в районе Калининграда на Балтике - плюс 16, в Сочи - плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты-Алушты - всего плюс 12 градусов", — рассказала синоптик.
Паршина отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже.