Глава ФТАР анонсировал создание Союза силовых видов спорта России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров заявил, что в скором времени будет создан Союз силовых видов спорта России, куда войдут тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, стронгмэн и бодибилдинг.