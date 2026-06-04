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Глава ФТАР анонсировал создание Союза силовых видов спорта России - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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12:38 04.06.2026 (обновлено: 14:32 04.06.2026)
Глава ФТАР анонсировал создание Союза силовых видов спорта России

Винокуров анонсировал скорое создание Союза силовых видов спорта России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика, штанга
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ФТАР Александр Винокуров анонсировал создание Союза силовых видов спорта России, в который войдут тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, стронгмэн и бодибилдинг.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров заявил, что в скором времени будет создан Союз силовых видов спорта России, куда войдут тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, стронгмэн и бодибилдинг.
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"Мы прислушались к рекомендации министра спорта РФ Михаила Дегтярева и решили создать Союз силовых видов спорта России, куда войдут Федерация тяжелой атлетики России, федерация бодибилдинга России, федерация пауэрлифтинга, армлифтинга и стритлифтинга и федерация силового экстрима России", - заявил Винокуров в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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СпортРоссияБелоруссияАлександр ВинокуровМихаил ДегтяревФедерация тяжелой атлетики России (ФТАР)
 
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