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Источник: подтверждать возраст для онлайн-продажи вин предлагают в "Максе" - РИА Новости, 04.06.2026
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23:02 04.06.2026 (обновлено: 23:03 04.06.2026)
Источник: подтверждать возраст для онлайн-продажи вин предлагают в "Максе"

Подтверждать возраст для онлайн-продажи российских вин предлагается в "Максе"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проверку возраста для онлайн-продажи российских вин в рамках эксперимента предлагается осуществлять через мессенджер "Макс" и Единую биометрическую систему.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперимент по дистанционной торговле российским вином может вновь начать рассматриваться Госдумой в осеннюю сессию, подтверждать возраст в рамках эксперимента предлагается через "Макс", сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.
По его словам, соответствующее письмо на имя президента России Владимира Путина направил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
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"С учетом текущего уровня развития информационных технологий целесообразно предусмотреть в эксперименте возможность реализации российских вин также через маркетплейсы с фиксацией факта проверки возраста посредством использования Единой биометрической системы или национального мессенджера "Макс", - говорится в письме.
"Представляется целесообразным вернуться к рассмотрению законопроектов и обеспечить их скорейшее принятие", - отмечается в документе. Принятие законопроектов требуется для начала проведения эксперимента и расширения механизмов продвижения российских вин с помощью рекламы, пояснил собеседник агентства.
По результатам проведения эксперимента правительство оценит возможность торговли российским вином, отметил источник.
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В 2021 году президент РФ поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России".
Тогда же Минфин предложил запустить эксперимент в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
В январе 2025 года, статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.
Позже, в ноябре, Минцифры РФ сообщало о планах начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного проведения, полноценно запустить механизм.
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