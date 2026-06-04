Источник: подтверждать возраст для онлайн-продажи вин предлагают в "Максе"

Краткий пересказ от РИА ИИ Проверку возраста для онлайн-продажи российских вин в рамках эксперимента предлагается осуществлять через мессенджер "Макс" и Единую биометрическую систему.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперимент по дистанционной торговле российским вином может вновь начать рассматриваться Госдумой в осеннюю сессию, подтверждать возраст в рамках эксперимента предлагается через "Макс", сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.

"С учетом текущего уровня развития информационных технологий целесообразно предусмотреть в эксперименте возможность реализации российских вин также через маркетплейсы с фиксацией факта проверки возраста посредством использования Единой биометрической системы или национального мессенджера "Макс", - говорится в письме.

"Представляется целесообразным вернуться к рассмотрению законопроектов и обеспечить их скорейшее принятие", - отмечается в документе. Принятие законопроектов требуется для начала проведения эксперимента и расширения механизмов продвижения российских вин с помощью рекламы, пояснил собеседник агентства.

По результатам проведения эксперимента правительство оценит возможность торговли российским вином, отметил источник.

В 2021 году президент РФ поручил правительству и " Почте России " провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России".

Тогда же Минфин предложил запустить эксперимент в Москве Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".

В январе 2025 года, статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.