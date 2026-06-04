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"Это не секрет". Глава МИД Германии сделал поразительное заявление о России - РИА Новости, 04.06.2026
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09:40 04.06.2026 (обновлено: 09:42 04.06.2026)
"Это не секрет". Глава МИД Германии сделал поразительное заявление о России

Глава МИД ФРГ обвинил РФ в том, что Германия не получила место в Совбезе ООН

© AP Photo / Andreea AlexandruГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Германии Йохан Вадефуль обвинил Россию в том, что ФРГ впервые не избрали непостоянным членом СБ ООН.
  • Германия набрала 104 голоса, не достигнув необходимого большинства в две трети голосов (127) в Генассамблее ООН.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что ФРГ впервые не избрали непостоянным членом СБ ООН.
Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако Германия набрала только 104 голоса.
Кирилл Дмитриев на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает экономику Германии
Вчера, 01:48
"Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности", — приводит его слова агентство Reuters.
Вадефуль утверждает, что Москва якобы разжигала негативные настроения против ФРГ, и это не является секретом, но не привел никаких доказательств.
Александр Алимов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Замглавы МИД выступил против увеличения числа западных стран в СБ ООН
3 июня, 17:21
Среди иных причин неудачи министр упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке.
В среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить два западноевропейских государства, по одному - из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия и Киргизия.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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3 июня, 22:59
 
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