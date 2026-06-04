Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Германии Йохан Вадефуль обвинил Россию в том, что ФРГ впервые не избрали непостоянным членом СБ ООН.
- Германия набрала 104 голоса, не достигнув необходимого большинства в две трети голосов (127) в Генассамблее ООН.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что ФРГ впервые не избрали непостоянным членом СБ ООН.
Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако Германия набрала только 104 голоса.
Вадефуль утверждает, что Москва якобы разжигала негативные настроения против ФРГ, и это не является секретом, но не привел никаких доказательств.
Среди иных причин неудачи министр упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке.
В среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить два западноевропейских государства, по одному - из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия и Киргизия.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.