Доступ к месту поиска пропавшей семьи Усольцевых закрыли для СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Доступ к месту поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае закрыли для СМИ и неподготовленных добровольцев.

В Красноярском крае возобновилась масштабная поисковая операция, которая будет продолжаться до 9 июня, в ней участвуют около 80 человек.

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Доступ к месту поиска семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае прошлой осенью, закрыли для СМИ и неподготовленных добровольцев, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

"Для обеспечения безопасности и эффективности работ участие в поиске ограничено специалистами, выполняющими конкретные задачи. По этой причине неподготовленные добровольцы и представители средств массовой информации к месту проведения поисковых мероприятий не допускаются", — сказала она.

Сегодня в Красноярском крае возобновилась масштабная поисковая операция, она будет продолжаться до 9 июня. К ней привлекли спасателей, силовые ведомства, специалистов службы Госохотнадзора, участников отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров, всего около 80 человек.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина.