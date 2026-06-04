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Доступ к месту поиска пропавшей семьи Усольцевых закрыли для СМИ - РИА Новости, 04.06.2026
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16:09 04.06.2026 (обновлено: 16:38 04.06.2026)
Доступ к месту поиска пропавшей семьи Усольцевых закрыли для СМИ

РИА Новости: доступ к месту поиска семьи Усольцевых закрыт для журналистов

© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAXКрасноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAX
Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доступ к месту поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае закрыли для СМИ и неподготовленных добровольцев.
  • В Красноярском крае возобновилась масштабная поисковая операция, которая будет продолжаться до 9 июня, в ней участвуют около 80 человек.
КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Доступ к месту поиска семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае прошлой осенью, закрыли для СМИ и неподготовленных добровольцев, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Для обеспечения безопасности и эффективности работ участие в поиске ограничено специалистами, выполняющими конкретные задачи. По этой причине неподготовленные добровольцы и представители средств массовой информации к месту проведения поисковых мероприятий не допускаются", — сказала она.
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Сегодня в Красноярском крае возобновилась масштабная поисковая операция, она будет продолжаться до 9 июня. К ней привлекли спасателей, силовые ведомства, специалистов службы Госохотнадзора, участников отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров, всего около 80 человек.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина.
Активная фаза поиска завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач — этим занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
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