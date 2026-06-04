Следствие допустило к поискам семьи Усольцевых только опытных специалистов

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Желающие волонтеры не принимают участие в поисках пропавшей семьи Усольцевых, следствие четко определило круг опытных специалистов, которых задействует, сообщили журналистам в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.