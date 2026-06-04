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Следствие допустило к поискам семьи Усольцевых только опытных специалистов - РИА Новости, 04.06.2026
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08:35 04.06.2026
Следствие допустило к поискам семьи Усольцевых только опытных специалистов

СК: волонтеры не участвуют в поисках пропавшей семьи Усольцевых

© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода.
  • Поисками занимаются около 80 опытных специалистов, волонтеры не привлекаются.
  • Основная версия — несчастный случай, поиски ведутся в направлении гор Мальвинка и Буратинка.
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Желающие волонтеры не принимают участие в поисках пропавшей семьи Усольцевых, следствие четко определило круг опытных специалистов, которых задействует, сообщили журналистам в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года, следователи возобновили поиски с 28 мая по 9 июня, задействовав около 80 человек.
"Основная версия - несчастный случай. Желающие волонтеры не привлекаются, круг участников поисковых мероприятий четко определен следствием. Участвуют опытные специалисты", - сообщает следствие.
По данным СК, поиски ведутся по направлению к горам Мальвинка и Буратинка, по предполагаемому направлению хода туристов.
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