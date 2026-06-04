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На Урале закрыли детский лагерь из-за нарушений санитарных норм - РИА Новости, 04.06.2026
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14:34 04.06.2026
На Урале закрыли детский лагерь из-за нарушений санитарных норм

Суд на Урале на 25 суток закрыл детский лагерь из-за плохой воды и сантехники

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каменский районный суд приостановил деятельность детского лагеря «Красная горка» на 25 суток из-за нарушений санитарных норм.
  • Плановая проверка Роспотребнадзора выявила в лагере несоответствие питьевой воды нормам, проблемы с мусором, сантехникой, отделкой помещений, инвентарем и посудой в пищеблоке.
  • Детей вывезли из лагеря в другие учреждения для летнего отдыха.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Каменский районный суд приостановил деятельность детского лагеря "Красная горка" в свердловской деревне Потаскуева на 25 суток из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений санитарных норм, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Согласно сообщению, плановая проверка Роспотребнадзора выявила критические недостатки в подготовке детского оздоровительного лагеря "Красная горка" к летнему сезону: массовые нарушения санитарных норм, создающие угрозу здоровью детей.
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Среди нарушений несоответствие питьевой воды гигиеническим нормам, мусор на территории, проблемы с сантехникой, некачественная отделка помещений, недостаток инвентаря и посуды в пищеблоке.
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"Суд признал ООО "Красная горка" виновным по части 2 статьи 6.7 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте. Лагерь закрыт с 20.00 28 мая 2026 года сроком на 25 суток", - говорится в сообщении.

При этом, по сообщению министерства образования региона, лагерь, хотя и не имел подтверждения готовности к началу смены, допустил заезд детей, что, как отметили в минобре, недопустимо.
Было принято решение вывезти детей из лагеря в другие учреждения для летнего отдыха. В министерстве подчеркнули, что выбранные организации обеспечивают все необходимые условия по безопасности, а дети отдохнут и оздоровятся в запланированном порядке.
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