На Урале закрыли детский лагерь из-за нарушений санитарных норм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Каменский районный суд приостановил деятельность детского лагеря «Красная горка» на 25 суток из-за нарушений санитарных норм.
- Плановая проверка Роспотребнадзора выявила в лагере несоответствие питьевой воды нормам, проблемы с мусором, сантехникой, отделкой помещений, инвентарем и посудой в пищеблоке.
- Детей вывезли из лагеря в другие учреждения для летнего отдыха.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Каменский районный суд приостановил деятельность детского лагеря "Красная горка" в свердловской деревне Потаскуева на 25 суток из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений санитарных норм, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Согласно сообщению, плановая проверка Роспотребнадзора выявила критические недостатки в подготовке детского оздоровительного лагеря "Красная горка" к летнему сезону: массовые нарушения санитарных норм, создающие угрозу здоровью детей.
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Среди нарушений несоответствие питьевой воды гигиеническим нормам, мусор на территории, проблемы с сантехникой, некачественная отделка помещений, недостаток инвентаря и посуды в пищеблоке.
При этом, по сообщению министерства образования региона, лагерь, хотя и не имел подтверждения готовности к началу смены, допустил заезд детей, что, как отметили в минобре, недопустимо.
Было принято решение вывезти детей из лагеря в другие учреждения для летнего отдыха. В министерстве подчеркнули, что выбранные организации обеспечивают все необходимые условия по безопасности, а дети отдохнут и оздоровятся в запланированном порядке.
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