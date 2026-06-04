На Урале закрыли детский лагерь из-за нарушений санитарных норм

Среди нарушений несоответствие питьевой воды гигиеническим нормам, мусор на территории, проблемы с сантехникой, некачественная отделка помещений, недостаток инвентаря и посуды в пищеблоке.

"Суд признал ООО "Красная горка" виновным по части 2 статьи 6.7 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте. Лагерь закрыт с 20.00 28 мая 2026 года сроком на 25 суток", - говорится в сообщении .

При этом, по сообщению министерства образования региона, лагерь, хотя и не имел подтверждения готовности к началу смены, допустил заезд детей, что, как отметили в минобре, недопустимо.

Было принято решение вывезти детей из лагеря в другие учреждения для летнего отдыха. В министерстве подчеркнули, что выбранные организации обеспечивают все необходимые условия по безопасности, а дети отдохнут и оздоровятся в запланированном порядке.