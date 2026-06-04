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В Улан-Удэ иномарка сбила женщину и двух детей - РИА Новости, 04.06.2026
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10:52 04.06.2026
В Улан-Удэ иномарка сбила женщину и двух детей

В Улан-Удэ Toyota RAV-4 сбила женщину и двух детей на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ водитель Toyota RAV-4 сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе.
  • Пострадавшие — женщина 43 лет, девочка 4 лет и 14-летняя школьница.
  • Их доставили в больницу.
УЛАН-УДЭ, 4 июн - РИА Новости. Водитель Toyota RAV-4 сбил женщину и двоих детей на зебре в Улан-Удэ, пострадавшие доставлены в больницу, сообщило региональное МВД.
"По предварительным данным, сегодня днем на улице Сахьяновой города Улан-Удэ водитель автомашины Toyota RAV-4 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех пешеходов: 43-летнюю женщину, 4-летнюю девочку и 14-летнюю школьницу. Пешеходы доставлены в медицинское учреждение для осмотра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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