В Улан-Удэ иномарка сбила женщину и двух детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ водитель Toyota RAV-4 сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе.
- Пострадавшие — женщина 43 лет, девочка 4 лет и 14-летняя школьница.
- Их доставили в больницу.
УЛАН-УДЭ, 4 июн - РИА Новости. Водитель Toyota RAV-4 сбил женщину и двоих детей на зебре в Улан-Удэ, пострадавшие доставлены в больницу, сообщило региональное МВД.
"По предварительным данным, сегодня днем на улице Сахьяновой города Улан-Удэ водитель автомашины Toyota RAV-4 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех пешеходов: 43-летнюю женщину, 4-летнюю девочку и 14-летнюю школьницу. Пешеходы доставлены в медицинское учреждение для осмотра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция выясняет все обстоятельства аварии.