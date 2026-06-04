Путин: документы по Украине должны подписываться с легитимными лицами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что любые документы должны подписываться с легитимными лицами, в том числе это касается и Украины.
- Он проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня - РИА Новости. Любые документы должны подписываться с легитимными лицами, в том числе это касается и Украины, это не каприз России, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Кончено, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого преувеличения, с точки зрения России и Украины - это исторические документы, с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основа закона страны партнера. В данном случае - Украины", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.