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В США выступили с тревожным заявлением о состоянии Украины - РИА Новости, 04.06.2026
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18:01 04.06.2026 (обновлено: 18:18 04.06.2026)
В США выступили с тревожным заявлением о состоянии Украины

Bloomberg: Киев находится в состоянии стресса из-за баллистических ракет РФ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытания ракетного комплекса "Сармат". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские баллистические ракеты вызывают наибольшую тревогу у ВСУ, так как Россия наращивает их производство и совершенствует возможности этого вида вооружений, сообщает Bloomberg.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские баллистические ракеты вызывают наибольшую тревогу у ВСУ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого вида вооружений", — говорится в публикации.
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В четверг Bloomberg сообщил, что Киев попросил Берлин срочно передать из своих запасов дополнительные ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot. По данным агентства, правительство ФРГ рассматривает запрос, но пока не приняло решение.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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