В США выступили с тревожным заявлением о состоянии Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские баллистические ракеты вызывают наибольшую тревогу у ВСУ, так как Россия наращивает их производство и совершенствует возможности этого вида вооружений, сообщает Bloomberg.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские баллистические ракеты вызывают наибольшую тревогу у ВСУ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого вида вооружений", — говорится в публикации.
Отмечается, что Киев на фоне конфликта США с Ираном вынужден искать новые пути получения боеприпасов, и теперь его взгляды устремлены в сторону Германии.
В четверг Bloomberg сообщил, что Киев попросил Берлин срочно передать из своих запасов дополнительные ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot. По данным агентства, правительство ФРГ рассматривает запрос, но пока не приняло решение.
В четверг Bloomberg сообщил, что Киев попросил Берлин срочно передать из своих запасов дополнительные ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot. По данным агентства, правительство ФРГ рассматривает запрос, но пока не приняло решение.
Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.