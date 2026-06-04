Пьяный военный убил двух человек в Киевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пьяный украинский военный застрелил из ревности женщину и сослуживца в Киевской области.
- Еще один человек получил ранения.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Пьяный украинский военный застрелил женщину и сослуживца, еще одного ранил в Киевской области, сообщили в областном управлении полиции.
"В полицию поступило сообщение от военнослужащего, о том, что во время несения службы один из его коллег стрелял в сослуживцев. На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона. В помещении были обнаружены тела военного и женщины. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации правоохранителей, пьяный военнослужащий из ревности дважды выстрелил в сослуживца. Затем зашел в соседнее помещение и застрелил женщину и другого военнослужащего.