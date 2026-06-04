Пьяный военный убил двух человек в Киевской области

"В полицию поступило сообщение от военнослужащего, о том, что во время несения службы один из его коллег стрелял в сослуживцев. На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона. В помещении были обнаружены тела военного и женщины. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.