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Пьяный военный убил двух человек в Киевской области - РИА Новости, 04.06.2026
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16:44 04.06.2026
Пьяный военный убил двух человек в Киевской области

В Киевской области пьяный военный застрелил женщину и сослуживца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьяный украинский военный застрелил из ревности женщину и сослуживца в Киевской области.
  • Еще один человек получил ранения.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Пьяный украинский военный застрелил женщину и сослуживца, еще одного ранил в Киевской области, сообщили в областном управлении полиции.
"В полицию поступило сообщение от военнослужащего, о том, что во время несения службы один из его коллег стрелял в сослуживцев. На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона. В помещении были обнаружены тела военного и женщины. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации правоохранителей, пьяный военнослужащий из ревности дважды выстрелил в сослуживца. Затем зашел в соседнее помещение и застрелил женщину и другого военнослужащего.
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