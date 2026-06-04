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Украинские военкомы мобилизовали клирика канонической УПЦ - РИА Новости, 04.06.2026
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Религия
 
16:30 04.06.2026
Украинские военкомы мобилизовали клирика канонической УПЦ

На Украине мобилизовали клирика канонической УПЦ протоиерея Андрея Черного

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клирик канонической Украинской православной церкви, протоиерей Андрей Черный, был мобилизован сотрудниками военкомата.
  • Несмотря на проблемы со здоровьем, после прохождения военно-врачебной комиссии протоиерея увезли в неизвестном направлении.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали клирика канонической Украинской православной церкви, после прохождения военно-врачебной комиссии его увезли в неизвестном направлении, сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.
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"Сотрудники полиции остановили транспортное средство, на котором передвигался клирик Хмельницкой епархии протоиерей Андрей Черный, и доставили священнослужителя в третий отдел Хмельницкого районного центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) города Деражня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хмельницкой епархии.

По информации епархии, у протоиерея проблемы со здоровьем. Несмотря на это, после прохождения военно-врачебной комиссии его увезли в неизвестном направлении.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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