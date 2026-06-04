Украинские военкомы мобилизовали клирика канонической УПЦ

«

"Сотрудники полиции остановили транспортное средство, на котором передвигался клирик Хмельницкой епархии протоиерей Андрей Черный, и доставили священнослужителя в третий отдел Хмельницкого районного центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) города Деражня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хмельницкой епархии.