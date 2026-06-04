"Мы будем терять": депутат Рады пришел в ужас от происходящего на Украине

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости . Притеснения Украинской православной церкви закончатся только тогда, когда режим Владимира Зеленского перестанет держаться за власть, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что после ухода Зеленского на Украине станет возможным полное возрождение церковной жизни и восстановление свободы вероисповедания.