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"Мы будем терять": депутат Рады пришел в ужас от происходящего на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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Религия
 
15:41 04.06.2026 (обновлено: 18:17 04.06.2026)
"Мы будем терять": депутат Рады пришел в ужас от происходящего на Украине

Дмитрук: гонения на УПЦ прекратятся одновременно с крахом киевского режима

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что притеснения Украинской православной церкви закончатся с уходом режима Зеленского.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Притеснения Украинской православной церкви закончатся только тогда, когда режим Владимира Зеленского перестанет держаться за власть, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Пока Украина находится под властью людей, которые сделали борьбу с каноническим православием частью своей политики, мы будем, к сожалению, терять наши храмы, наши приходы, наши святыни", — написал он в Telegram-канале.
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Парламентарий также выразил уверенность в том, что после ухода Зеленского на Украине станет возможным полное возрождение церковной жизни и восстановление свободы вероисповедания.
В четверг каноническая Украинская православная церковь заявила о попытке захвата Свято-Троицкого храма в городе Кременчуге Полтавской области полицией и людьми в форме ВСУ. Как сообщают в УПЦ, у храма собрались также и прихожане в попытке отстоять святыню.
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Власти Украины организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в государстве. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды Украины вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
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