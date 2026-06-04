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"Где деньги, Зеленский?" На Западе предложили радикальный шаг против Киева - РИА Новости, 04.06.2026
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14:29 04.06.2026
"Где деньги, Зеленский?" На Западе предложили радикальный шаг против Киева

Myśl Polska: Варшава может потребовать провести аудит помощи НАТО Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша может потребовать провести аудит помощи НАТО на саммите альянса в Анкаре.
  • С 2022 года НАТО передала Украине 375 миллиардов долларов без учета индивидуальных выплат каждого государства-члена альянса.
  • В статье упоминается коррупционный скандал на Украине с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Польша может потребовать провести аудит помощи НАТО на саммите альянса в Анкаре, пишет Myśl Polska.
"Несмотря на то, что Украина не является членом этой организации, ее представители неизменно появляются на каждой встрече организации, видя в этом возможность заполучить очередную кругленькую сумму. И ситуация вряд ли изменится, если не найдется кто-то, кто потребует провести аудит расходов на оборону, на финансовые и гуманитарные цели. Саммит НАТО кажется для этого идеальным местом, потому что там соберутся все, кто может повлиять на Зеленского. Польша <…> могла бы задать вопрос: "Где все эти миллиарды? Где деньги, господин Зеленский? На что вы их потратили? Когда будет проведен аудит?" — сообщается в статье.
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Отмечается, что с 2022 года НАТО передала Украине 375 миллиардов долларов без учета индивидуальных выплат каждого государства-члена альянса, а в карман Зеленского из стран Европы перетекло в общей сложности более 200 миллиардов евро "помощи".
Автор статьи также напомнил про разгоревшийся на Украине коррупционный скандал с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
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"На саммите в Анкаре (президенту США Дональду — прим. ред.) Трампу, который устал от Украины, придется снова выслушать болтовню Зеленского. Это была бы хорошая возможность спросить у него, куда делись деньги. Это было бы в интересах Польши и поляков", — говорится в публикации.
САП Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу под внесенный залог.
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
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