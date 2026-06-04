ВС России нанесли удар по местам запуска БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли поражение по местам хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ.
- Также были атакованы объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение по местам хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18