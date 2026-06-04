Европа сократила финансовую помощь Украине, показало исследование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первые четыре месяца 2026 года европейские страны расширили военную поддержку Украины, в том числе за счет беспилотников, показало исследование Кильского института мировой экономики.
- В то же время финансовая и гуманитарная помощь значительно сократилась.
- Основная причина — задержка с кредитом на 90 миллиардов евро.
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны европейских государств в первые четыре месяца 2026 года значительно сократилась, при этом военная поддержка была расширена, в том числе за счет беспилотников, свидетельствует исследование Кильского института мировой экономики.
"Военная поддержка Украины в европейских государствах оставалась на высоком уровне и была расширена, в частности за счет беспилотников. Напротив, выделение финансовой и гуманитарной помощи в первые четыре месяца 2026 года значительно замедлилось", - говорится в исследовании института.
По данным исследования, в марте и апреле 2026 года Германия выделила военную помощь на сумму 4,2 миллиарда евро, прежде всего на противовоздушную оборону и беспилотники. Великобритания предоставила 1,3 миллиарда евро, а Норвегия - еще 600 миллионов евро. В то же время финансовая поддержка за тот же период резко сократилась. Самый крупный пакет финансовой помощи Украине (1,1 миллиарда евро) поступил не из Европы, а из Японии.
Согласно новым данным, расхождение между военной и невоенной поддержкой увеличилось. Военные ассигнования Европы в период с января по апрель 2026 года составили с поправкой на инфляцию 2 миллиарда евро в месяц, что все еще ниже уровня 2025 года (2,4 миллиарда евро в месяц). При этом финансовая и гуманитарная помощь резко сократилась. За тот же период Европа выделяла с поправкой на инфляцию в среднем 500 миллионов евро в месяц, что составляет менее одной пятой от среднего показателя 2025 года.
В качестве причины сокращения объемов выделяемой финансовой и гуманитарной помощи в институте называют то, что кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро был заблокирован на протяжении нескольких месяцев, прежде чем его официально утвердили в апреле.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.