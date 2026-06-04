Европа сократила финансовую помощь Украине, показало исследование

Согласно новым данным, расхождение между военной и невоенной поддержкой увеличилось. Военные ассигнования Европы в период с января по апрель 2026 года составили с поправкой на инфляцию 2 миллиарда евро в месяц, что все еще ниже уровня 2025 года (2,4 миллиарда евро в месяц). При этом финансовая и гуманитарная помощь резко сократилась. За тот же период Европа выделяла с поправкой на инфляцию в среднем 500 миллионов евро в месяц, что составляет менее одной пятой от среднего показателя 2025 года.