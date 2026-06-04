Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18