В США сделали тревожное заявление после ударов возмездия по Украине

"Массированные и эффективные удары выявили растущую уязвимость киевской ПВО из-за деградации существующих средств противовоздушной обороны <…> и трудностей с пополнением боезапасов, пока американские ракеты-перехватчики, включая крайне необходимые ракеты Patriot, перенаправляются на войну с Ираном", — говорится в материале.