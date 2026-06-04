Рейтинг@Mail.ru
В США сделали тревожное заявление после ударов возмездия по Украине - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 04.06.2026
В США сделали тревожное заявление после ударов возмездия по Украине

TAC: новые удары возмездия по Украине выявили растущую уязвимость ПВО

© REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые российские удары возмездия по Украине выявили растущую уязвимость киевской ПВО, пишет издание The American Conservative.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новые российские удары возмездия по Украине выявили растущую уязвимость ПВО, пишет издание The American Conservative.
"Массированные и эффективные удары выявили растущую уязвимость киевской ПВО из-за деградации существующих средств противовоздушной обороны <…> и трудностей с пополнением боезапасов, пока американские ракеты-перехватчики, включая крайне необходимые ракеты Patriot, перенаправляются на войну с Ираном", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В США раскритиковали Зеленского после удара возмездия ВС России
3 июня, 01:25
Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия
2 июня, 14:44
 
В миреУкраинаСШАЛуганская Народная РеспубликаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала