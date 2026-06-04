СМИ: у Киева появился новый враг вместо Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обостряющийся дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой может стать новым препятствием для Украины на пути вступления в ЕС.
- Если политическое руководство Польши усилит конфронтацию из-за нерешенных вопросов, связанных с чествованием боевиков УПА*, у Киева могут возникнуть еще большие проблемы.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Польша может стать новым препятствием для Украины на пути вступления в ЕС после того, как Венгрия сняла возражения по этому поводу, пишет портал The European Conservative.
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"Обостряющийся дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой повышает вероятность того, что Польша может стать новым препятствием на пути Украины к членству (в ЕС. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Ранее официальный старт переговоров в ЕС блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах бывшего премьера Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта. В среду новый премьер Петер Мадьяр заявил, что Будапешт готов согласиться на начало переговоров о вступлении Киева в объединение, если тот будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров.
Недавно Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого Орла.
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