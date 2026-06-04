В Уфе подростку, напавшему на студентов в общежитии, продлили арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советский районный суд Уфы продлил содержание под стражей подростку, напавшему на иностранных студентов и полицейских в общежитии БГМУ.
- Срок содержания под стражей продлен до 7 августа.
УФА, 4 июн – РИА Новости. Советский районный суд Уфы продлил содержание под стражей подростку, напавшему на иностранных студентов в общежитии, до 7 августа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Седьмого февраля 15-летний подросток напал на иностранных студентов и полицейских в общежитии БГМУ. Он был арестован.
"Советский районный суд Уфы продлил его содержание в СИЗО до 7 августа", - сказал собеседник агентства.
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