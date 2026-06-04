Рейтинг@Mail.ru
В Уфе подростку, напавшему на студентов в общежитии, продлили арест - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 04.06.2026
В Уфе подростку, напавшему на студентов в общежитии, продлили арест

Подростку, напавшему на студентов в общежитии Уфы, продлили арест до 7 августа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советский районный суд Уфы продлил содержание под стражей подростку, напавшему на иностранных студентов и полицейских в общежитии БГМУ.
  • Срок содержания под стражей продлен до 7 августа.
УФА, 4 июн – РИА Новости. Советский районный суд Уфы продлил содержание под стражей подростку, напавшему на иностранных студентов в общежитии, до 7 августа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Седьмого февраля 15-летний подросток напал на иностранных студентов и полицейских в общежитии БГМУ. Он был арестован.
"Советский районный суд Уфы продлил его содержание в СИЗО до 7 августа", - сказал собеседник агентства.
Уфа - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Уфе нашли живым пропавшего ребенка
14 мая, 21:13
 
УфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала