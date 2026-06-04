В результате удара ВСУ по Симферополю погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, еще семь ранены.
- В Севастополе отражена атака БПЛА сбиты более 20 беспилотников, пострадавших нет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Три человека погибли, еще семь ранены в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе, сообщил в Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.
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"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения", — написал Аксенов.
На месте работают экстренные оперативные службы.
В свою очередь в Севастополе была отражена атака БПЛА ВСУ, сбиты более 20 БПЛА. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, пострадавших нет, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.