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В результате удара ВСУ по Симферополю погибли три человека - РИА Новости, 04.06.2026
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01:46 04.06.2026 (обновлено: 01:55 04.06.2026)
В результате удара ВСУ по Симферополю погибли три человека

В результате удара ВСУ по Симферополю погибли три человека, семь ранены

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, еще семь ранены.
  • В Севастополе отражена атака БПЛА сбиты более 20 беспилотников, пострадавших нет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Три человека погибли, еще семь ранены в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе, сообщил в Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.
«
"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения", — написал Аксенов.
На месте работают экстренные оперативные службы.
В свою очередь в Севастополе была отражена атака БПЛА ВСУ, сбиты более 20 БПЛА. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, пострадавших нет, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеСимферопольВооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Республика КрымПроисшествия
 
 
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