Обманывавшая блогеров "турагент" Аташян признала вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хатуне Аташян обвиняется в обмане блогеров на сумму свыше 10 миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу.
- Аташян задержана в Минске, вину она признала.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москвичка, которая, как считает следствие, обманула блогеров на сумму свыше 10 миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу, признала вину, сообщает столичная прокуратура.
Ранее МВД РФ сообщило, что москвичка, обманувшая блогеров, предварительно, на более чем десять миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу по рекламным контрактам или партнерским программам, задержана в Минске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о Хатуне Аташян.