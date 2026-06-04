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Обманывавшая блогеров "турагент" Аташян признала вину - РИА Новости, 04.06.2026
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13:01 04.06.2026 (обновлено: 13:25 04.06.2026)
Обманывавшая блогеров "турагент" Аташян признала вину

Обманывавшая блогеров "турагент" Аташян признала вину в мошенничестве

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хатуне Аташян обвиняется в обмане блогеров на сумму свыше 10 миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу.
  • Аташян задержана в Минске, вину она признала.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москвичка, которая, как считает следствие, обманула блогеров на сумму свыше 10 миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу, признала вину, сообщает столичная прокуратура.
Ранее МВД РФ сообщило, что москвичка, обманувшая блогеров, предварительно, на более чем десять миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу по рекламным контрактам или партнерским программам, задержана в Минске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о Хатуне Аташян.
"Двадцатидевятилетняя женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошенничеств (статья 159 УК РФ). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру... Вину она признала", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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