СМИ: экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки

По информации телеканала, он получил эту роль по инициативе высокопоставленных чиновников военного ведомства.

Как ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники, бывший сотрудник ЦРУ, имевший допуск к секретной информации высшего уровня, обвиняется в хищении государственных средств.