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СМИ: экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки - РИА Новости, 04.06.2026
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03:01 04.06.2026
СМИ: экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки

NBC: экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш служил связующим звеном с Пентагоном по секретной программе атомных подводных лодок.
  • В доме Дэвида Раша ФБР обнаружило около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Дэвид Раш, в доме которого ФБР обнаружило около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов, служил связующим звеном с Пентагоном по секретной программе атомных подводных лодок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших чиновников.
"Сотрудник ЦРУ, арестованный после обнаружения у него дома золотых слитков на 40 миллионов долларов, работал связным с Пентагоном по секретной программе атомных подводных лодок", – говорится в сообщении.
По информации телеканала, он получил эту роль по инициативе высокопоставленных чиновников военного ведомства.
Как ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники, бывший сотрудник ЦРУ, имевший допуск к секретной информации высшего уровня, обвиняется в хищении государственных средств.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по службе. Он утверждал, что был боевым пилотом ВМС США и научным сотрудником в Технологическом институте ВВС. Однако проверка показала, что у него нет даже базовой лицензии пилота гражданской авиации.
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