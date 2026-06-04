Легойда рассказал, в какой сфере Церковь может вводить запреты

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что жесткость церковных установлений относится прежде всего к области догматики, а в политической и литературной сферах допускаются разные взгляды.

Он также отметил, что произведения "Мастер и Маргарита" и "Иисус Христос — суперзвезда" для многих соотечественников стали первой возможностью узнать о Евангелии, несмотря на то что они не являются каноническими изображениями Спасителя.

По мнению Легойды, медийное искажение является неизбежной частью медиажизни, и задача профессионала — учитывать его и минимизировать.

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Жесткость установлений Церкви относится к области догматики, в политической же или литературной сферах допускаются разные взгляды, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Жесткость церковных установлений относится, прежде всего, к области догматики. Это значит, это вопросы вероучения и того, от чего Церковь не может отступать и не отступала веками. Но ни к политической области, ни к пристрастиям в сфере литературы это не относится, это недогматизированные сферы. И здесь могут быть разные взгляды", - сказал Легойда агентству, отвечая на вопрос о возможностях Церкви что-либо "запрещать" в светском государстве.

Профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО напомнил, сколько копий ломалось вокруг романа Михаил Булгакова "Мастер и Маргарита", рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда".

"Безусловно, ни первое, ни второе произведение не является примером канонического изображения Спасителя. А дальше мы смотрим на многообразие контекстов, в частности, на то, что оба эти произведения в свое время для многих наших соотечественников, старших современников были первой или единственной возможностью хоть что-то узнать о Евангелии. Это такой же факт, как и то, что сегодня это совсем не так", - отметил Легойда.

По его словам, человек, который уже прочитал Евангелие, не может читать "Мастера и Маргариту" так, как он читал этот роман тогда, когда еще не открывал Библию.

"Почему мы от этих сложностей, особенностей и контекстов отказываемся и начинаем рубить топором?" - добавил представитель Церкви.

При этом он считает "медийное искажение" - неизбежной частью медиа-жизни. "Поэтому, конечно, задача профессионала, пиарщика - учитывать медийные искажения, а в идеале посылать сигналы так, чтобы это прогнозируемое искажение минимизировать", - сказал Легойда, отвечая на вопрос о современной тенденции в СМИ к упрощению.