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Легойда рассказал, в какой сфере Церковь может вводить запреты - РИА Новости, 04.06.2026
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Религия
 
16:41 04.06.2026
Легойда рассказал, в какой сфере Церковь может вводить запреты

Легойда: в политической и литературной сферах Церковь допускает разные взгляды

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что жесткость церковных установлений относится прежде всего к области догматики, а в политической и литературной сферах допускаются разные взгляды.
  • Он также отметил, что произведения "Мастер и Маргарита" и "Иисус Христос — суперзвезда" для многих соотечественников стали первой возможностью узнать о Евангелии, несмотря на то что они не являются каноническими изображениями Спасителя.
  • По мнению Легойды, медийное искажение является неизбежной частью медиажизни, и задача профессионала — учитывать его и минимизировать.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Жесткость установлений Церкви относится к области догматики, в политической же или литературной сферах допускаются разные взгляды, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Жесткость церковных установлений относится, прежде всего, к области догматики. Это значит, это вопросы вероучения и того, от чего Церковь не может отступать и не отступала веками. Но ни к политической области, ни к пристрастиям в сфере литературы это не относится, это недогматизированные сферы. И здесь могут быть разные взгляды", - сказал Легойда агентству, отвечая на вопрос о возможностях Церкви что-либо "запрещать" в светском государстве.
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"Безусловно, ни первое, ни второе произведение не является примером канонического изображения Спасителя. А дальше мы смотрим на многообразие контекстов, в частности, на то, что оба эти произведения в свое время для многих наших соотечественников, старших современников были первой или единственной возможностью хоть что-то узнать о Евангелии. Это такой же факт, как и то, что сегодня это совсем не так", - отметил Легойда.
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"Почему мы от этих сложностей, особенностей и контекстов отказываемся и начинаем рубить топором?" - добавил представитель Церкви.
При этом он считает "медийное искажение" - неизбежной частью медиа-жизни. "Поэтому, конечно, задача профессионала, пиарщика - учитывать медийные искажения, а в идеале посылать сигналы так, чтобы это прогнозируемое искажение минимизировать", - сказал Легойда, отвечая на вопрос о современной тенденции в СМИ к упрощению.
На вопрос, что нужно, чтобы стать героем его программы "Парсуна" или подкаста "Собрались с мыслями", собеседник агентства ответил, что ему хотелось бы, чтобы человек "читал Евангелие и над ним размышлял", "был готов и смог бы на эти темы говорить", а также был ему лично интересен.
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