Анохин: в Смоленщине возведут новый курортный центр

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Курортный центр появится в Сычевском муниципальном округе Смоленской области на берегу реки Вазуза, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума с ООО "Никольское-Резорт".

В рамках проекта планируется строительство гостиничного комплекса, включающего 20 домов в русском стиле, ресторан, банный и СПА-комплексы. Комплекс будет ориентирован на семейный отдых и автотуризм и рассчитан на круглогодичную работу.

"Ожидается, что ежегодный туристический поток составит до 10-15 тысяч человек. Проект направлен на развитие внутреннего туризма и формирование комфортной среды для отдыха жителей региона и гостей", – написал в своем канале в мессенджере "Макс" Анохин.