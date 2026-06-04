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Анохин: в Смоленщине возведут новый курортный центр - РИА Новости, 04.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:31 04.06.2026
Анохин: в Смоленщине возведут новый курортный центр

Анохин: в Смоленской области появится новый курортный центр

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Курортный центр появится в Сычевском муниципальном округе Смоленской области на берегу реки Вазуза, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума с ООО "Никольское-Резорт".
В рамках проекта планируется строительство гостиничного комплекса, включающего 20 домов в русском стиле, ресторан, банный и СПА-комплексы. Комплекс будет ориентирован на семейный отдых и автотуризм и рассчитан на круглогодичную работу.
"Ожидается, что ежегодный туристический поток составит до 10-15 тысяч человек. Проект направлен на развитие внутреннего туризма и формирование комфортной среды для отдыха жителей региона и гостей", – написал в своем канале в мессенджере "Макс" Анохин.
Как подчеркнул глава региона, инвестору уже предоставлен земельный участок, ведется активная подготовка к строительству. Выполнены изыскательские работы, обеспечено подключение к инженерной инфраструктуре, начато благоустройство территории. Общий объем инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2029 года.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Анохин: в Смоленске появится центр "Белорусские машины"
Вчера, 23:29
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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