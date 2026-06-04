Трамп пообещал победу над Ираном "на бумаге" или военным путем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил о неизбежности победы над Ираном.
- Победа может быть достигнута либо "на бумаге", либо военным путем.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал победу над Ираном либо "на бумаге", либо военным путем.
"Мы так или иначе победим. Победим либо на бумаге, либо военным путем", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.