Трамп заявил, что Украина не смогла бы вести боевые действия без помощи США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия без военной помощи Соединенных Штатов.
- По его словам, США предоставили Киеву военное оборудование на сотни миллиардов долларов.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия, если бы Соединенные Штаты не предоставляли Киеву военную помощь.
"Мы дали им (военного - ред.) оборудования, самого лучшего оборудования, на сотни миллиардов долларов. Мы производим лучшее оборудование в мире. Без него они бы не продержались и одного-двух дней, у них бы просто ничего не получилось", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.