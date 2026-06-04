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Трамп заявил, что Украина не смогла бы вести боевые действия без помощи США - РИА Новости, 04.06.2026
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23:32 04.06.2026
Трамп заявил, что Украина не смогла бы вести боевые действия без помощи США

Трамп: без помощи США Украина не смогла бы вести боевые действия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия без военной помощи Соединенных Штатов.
  • По его словам, США предоставили Киеву военное оборудование на сотни миллиардов долларов.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия, если бы Соединенные Штаты не предоставляли Киеву военную помощь.
"Мы дали им (военного - ред.) оборудования, самого лучшего оборудования, на сотни миллиардов долларов. Мы производим лучшее оборудование в мире. Без него они бы не продержались и одного-двух дней, у них бы просто ничего не получилось", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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