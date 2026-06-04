Трамп назвал вескую причину для возобновления боевых действий в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что гибель американских военных от атаки Ирана станет причиной для быстрого возобновления боевых действий.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Если атака Ирана приведет к гибели американских военных, это станет достаточной причиной для быстрого возобновления боевых действий, заявил президент США Дональд Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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2 марта, 20:16