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Трамп назвал вескую причину для возобновления боевых действий в Иране - РИА Новости, 04.06.2026
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23:29 04.06.2026
Трамп назвал вескую причину для возобновления боевых действий в Иране

Трамп возобновит боевые действия, если из-за атаки Ирана погибнут американцы

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что гибель американских военных от атаки Ирана станет причиной для быстрого возобновления боевых действий.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Если атака Ирана приведет к гибели американских военных, это станет достаточной причиной для быстрого возобновления боевых действий, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это бы стало веской причиной. Буду с вами честен, если они убьют американских военных, я думаю, я сделаю это достаточно быстро", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах возобновления атак США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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