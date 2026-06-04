Трамп заявил, что поддерживает идею встречи Путина и Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий.
- Он сказал, что его радует обсуждение возможности такой встречи.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что обсуждения возможности встречи его радует.
Ранее в четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.