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Трамп заявил, что поддерживает идею встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.06.2026
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23:10 04.06.2026
Трамп заявил, что поддерживает идею встречи Путина и Зеленского

Трамп: встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий.
  • Он сказал, что его радует обсуждение возможности такой встречи.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что обсуждения возможности встречи его радует.
Ранее в четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
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