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Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа в войне с ИРИ - РИА Новости, 04.06.2026
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00:40 04.06.2026 (обновлено: 00:49 04.06.2026)
Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа в войне с ИРИ

Палата представителей выступила за ограничение полномочий Трампа против Ирана

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном.
  • Инициативу поддержали 215 законодателей, в том числе четыре республиканца: Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, следует из трансляции на канале C-SPAN.
Инициативу поддержали 215 законодателей, против высказались 208. Четыре республиканца — Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси — проголосовали "за" вместе с демократами.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Потерь на миллиарды". В США оценили ущерб от войны с Ираном
Вчера, 08:00
В середине мая американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана. Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, тогда поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.
Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну.
Резолюция о военных полномочиях — принятая в 1973 году равносильная федеральному закону совместная резолюция палаты представителей США и сената США. Она требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Прервав переговоры, Иран добился желаемого
2 июня, 08:00
В понедельник Иран обвинил Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по Ливану. В МИД республики при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с противником.
В ночь на среду стороны обменялись ударами. Так, КСИР заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США. В Вашингтоне, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, выпущенные по Кувейту и Бахрейну, а также атаковали объекты на острове Кешм. Удары наносили якобы для самозащиты, они были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления.
Днем в среду Иран заявил об еще одном ударе по американскому эсминцу в ответ на агрессию против своих судов в Оманском заливе.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. Кроме того, после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями шиитского движения "Хезболла" он объявил о намерении Тель-Авива и Бейрута прекратить огонь.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи накануне заявил, что стороны изучают тексты соглашения, которыми обменялись, и работают над финальными формулировками.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Хуже Вьетнама и Перл-Харбора". Иран выходит из переговоров с США
2 июня, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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