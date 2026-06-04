Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа в войне с ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

Инициативу поддержали 215 законодателей, в том числе четыре республиканца: Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, следует из трансляции на канале Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, следует из трансляции на канале C-SPAN

Инициативу поддержали 215 законодателей, против высказались 208. Четыре республиканца — Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси — проголосовали "за" вместе с демократами.

Согласно Конституции США , только американский конгресс наделен правом объявлять войну.

Резолюция о военных полномочиях — принятая в 1973 году равносильная федеральному закону совместная резолюция палаты представителей США и сената США. Она требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.

В понедельник Иран обвинил Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по Ливану . В МИД республики при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с противником.

В ночь на среду стороны обменялись ударами. Так, КСИР заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США. В Вашингтоне, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, выпущенные по Кувейту и Бахрейну, а также атаковали объекты на острове Кешм. Удары наносили якобы для самозащиты, они были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления.

Днем в среду Иран заявил об еще одном ударе по американскому эсминцу в ответ на агрессию против своих судов в Оманском заливе.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном . Кроме того, после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями шиитского движения "Хезболла" он объявил о намерении Тель-Авива и Бейрута прекратить огонь.