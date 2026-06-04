Всероссийский термальный курорт построят под Тюменью

ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Проект круглогодичного термального курорта, который планируется построить под Тюменью, включен в список туристических инвестиционных проектов федерального значения, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Проект всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата включён в перечень федеральных круглогодичных курортов. У нас появилась возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направим на создание инженерной и транспортной инфраструктуры", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".

Концепцию крупного туркластера в районе лыжно-биатлонного центра "Жемчужина Сибири" Моор представил на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов федерального значения, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На территории в 236 га планируют построить двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный развлекательный центр, иммерсивный аквариум, торговую галерею с ресторанами и кафе, крытые спортобъекты, научно-исследовательское пространство. Благодаря проекту появится свыше 4,7 тысячи рабочих мест. Курорт будет способен принимать более миллиона гостей в год.

"Проект термального курорта поддержан инвесторами-партнёрами, якорными резидентами, но мы готовы расширять пул компаний. Проект большой, многогранный – каждый заинтересованный инвестор сможет найти в нём своё место", – прокомментировал включение курорта в перечень федеральных инвестпроектов замгубернатора Андрей Пантелеев, его слова приводит департамент потребительского рынка и туризма региона.