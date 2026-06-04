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Всероссийский термальный курорт построят под Тюменью - РИА Новости, 04.06.2026
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Тюменская область
 
18:07 04.06.2026
Всероссийский термальный курорт построят под Тюменью

Проект термального курорта под Тюменью включили в список инвестпроектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Проект круглогодичного термального курорта, который планируется построить под Тюменью, включен в список туристических инвестиционных проектов федерального значения, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Проект всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата включён в перечень федеральных круглогодичных курортов. У нас появилась возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направим на создание инженерной и транспортной инфраструктуры", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
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Концепцию крупного туркластера в районе лыжно-биатлонного центра "Жемчужина Сибири" Моор представил на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов федерального значения, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На территории в 236 га планируют построить двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный развлекательный центр, иммерсивный аквариум, торговую галерею с ресторанами и кафе, крытые спортобъекты, научно-исследовательское пространство. Благодаря проекту появится свыше 4,7 тысячи рабочих мест. Курорт будет способен принимать более миллиона гостей в год.
"Проект термального курорта поддержан инвесторами-партнёрами, якорными резидентами, но мы готовы расширять пул компаний. Проект большой, многогранный – каждый заинтересованный инвестор сможет найти в нём своё место", – прокомментировал включение курорта в перечень федеральных инвестпроектов замгубернатора Андрей Пантелеев, его слова приводит департамент потребительского рынка и туризма региона.
По опубликованным на сайте правительства РФ данным, на территории курорта планируется построить 12 объектов размещения различной категории звездности с общим объемом более 2,8 тысячи номеров. Поэтапное строительство предполагается до 2035 года.
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Тюменская областьТюменьТюменская областьРоссияАлександр МоорДмитрий ЧернышенкоКурорт
 
 
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